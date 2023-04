KOLDA : arrestation de Mamadou Lamarana Diallo recherché par Interpol pour escroquerie de 20 millions de f cfa…

Le commissaire Malick Dieng et ses hommes viennent d’arrêter Mamadou Lamarana Diallo pour avoir escroqué 20 millions de f cfa à Souleymane Diallo. En effet, le mis en cause Mamadou Lamarana Diallo est un ressortissant guinéen (émigré) basé au Congo Brazzaville qui avait la gestion, d'une des boutiques de vente de matériel électro-ménager de Souleymane Diallo. Ainsi, le mis en cause aurait écoulé toute la marchandise avant de prendre la fuite. Le lundi 10 avril dernier, la police a été saisie d'une plainte dans l’après-midi par le nommé Souleymane Diallo de nationalité guinéenne de passage à Kolda. Et selon, les termes de sa plainte, il serait victime d'un cas d'abus de confiance portant sur 20 millions de f cfa, de la part d'un de ses compatriotes en l’occurrence Mamadou Lamarana Diallo.



Et d'après ses informations, l’escroc est venu se réfugier au Sénégal précisément à Kolda chez sa grande sœur Fatimata Diallo résident au quartier Sikilo. Dans la foulée, le plaignant a informé également avoir porté plainte au Bureau Interpol du Congo qui a saisi tour à tour, ses homologues du Sénégal et de la Guinée Conakry.



Ainsi, disposant d'une photo du mis en cause la brigade de recherche a été mise en mouvement pour sa localisation, son identification et son interpellation. A cet effet, les informations après recoupements sont avérées. Il était revenu, il y a juste une semaine, après 9 ans d'absence. C’est à la suite de toutes ces informations que la police a mis la main sur lui et l’a conduit dans les locaux du commissariat.



Interrogé sommairement, il a reconnu avoir quitté récemment le Congo où il a vécu 9 ans. Il a reconnu également avoir travaillé dans la boutique du susnommé et qu'il aurait subi des pertes dont il ignore le montant exact. Cependant, il a nié avoir détourné l'argent et faire l'objet de recherches par Interpol. Pas convaincus par ses déclarations la décision a été prise de le garder à vue pour nécessité d’enquête.



Au terme de sa garde à vue, d'une durée totale de 96 h, le mis en cause a été présenté au parquet de Kolda sur instructions du PG de Ziguinchor qui a décidé d'un commun accord de faire juger l'affaire à Kolda.