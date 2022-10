KOLDA : après son remplacement à la direction générale du groupe La Poste, Abdoulaye bibi Baldé récolte le soutien des populations du Fouladou…

Après son remplacement à la direction générale du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé récolte le soutien des populations du Fouladou. Dans les débats publics comme dans les réseaux sociaux, l’ex maire de Kolda a recueilli un gros élan de solidarité de la part des populations. Ainsi tant au niveau de la diaspora qu'au niveau national, les messages de félicitations, de remerciements et de soutien pleuvent à son égard. Vu l’état de La Poste, pour certains il aurait dû « démissionner » depuis longtemps puisqu’il a hérité d’une boîte en difficultés. D’ailleurs, même les étudiants sont entrés dans la danse. Ces derniers de même que les populations ne comprennent pas que Kolda soit laissée en rade alors que l’Apr a tout gagné dans cette région.



Les fouladounabé voient cette situation comme un manque de considération à l’égard de la région. Selon eux, la région devrait bénéficier de postes de nomination conséquents au lieu de réduire ses sièges. Et les populations sont unanimes sur la situation financière désastreuse de la Poste dont l’ex DG a héritée de son prédécesseur.



Toutefois, Abdoulaye Bibi Baldé remercie le président de la République Macky Sall dans sa page Facebook. En ce sens, il soutient « après avoir rendu grâce à Allah le Tout Puissant, je remercie vivement le Président de la République Son Excellence Macky Sall pour la confiance qu’il m’a accordée en me nommant à la tête du Groupe La Poste. » Dans la foulée, il précise « ces trois (3) années, passées à la tête de La Poste Sénégal, m’ont permis d’apporter ma pierre à l’énorme édifice postal. Aussi, j’ai été honoré de travailler avec des femmes, des hommes valeureux qui, au quotidien s’attellent à rendre meilleur leur environnement par la délivrance d’un service public de qualité. »



Malgré ces notes de remerciements de la part d’Abdoulaye Bibi Baldé, les koldois s’érigent en bouclier contre toute tentative de dénigrement d’un de ses fils. Ainsi, c’est tout Kolda qui se voit dans ce soutien sans coloration politique aucune.



Pour Mohamed L.B « dafa doy les jeux politiques, Bibi n'est pas l'agneau du sacrifice. Le Fouladou soutient son digne fils Abdoulaye Bibi Baldé qui n'est ni de près et ni de loin responsable de la situation désastreuse que vit actuellement le Groupe la Poste. » D’ailleurs, il précise : « il faut aller chercher ailleurs les vrais responsables de ce pillage. Ne touchez pas à notre Bibi du Fouladou… »