KOLDA / Vol à main armée à Saré Sény : 8 vaches emportées.

Dans la nuit du samedi à dimanche 17 mai dernier, huit vaches au total ont été volées à Saré Sény, un village de la commune de Tankanto Escale (département de Kolda).



« Un groupe de bandits armés et encagoulés a fait irruption nuitamment dans ce village situé vers la frontière avec la Guinée Bissau pour commettre son forfait. »



Selon notre informateur toujours, « dès l’arrivée des malfrats, les villageois ont été maitrisés par ces derniers qui les ont menacés avec leurs armes. Au même moment, des éléments de la bande étaient partis dans un troupeau y détacher les vaches ».



Après avoir commis leur forfait, les bandits ont tiré des coups de feu en l’air. Ce qui leur a permis de se retirer sans être iniquités en direction de la Guinée Bissau avec les bêtes volées, précise notre source.



Généralement, à l’approche des fêtes comme la korité ou la tabaski, des malfrats et autres brigands profitent de ces moments pour reprendre service et écumer les zones frontalières enclavées. C’est pourquoi, les populations doivent redoubler de vigilance pendant ces périodes.



Saré Sény, pour rappel, se trouve non loin de Saré Yoro Diao où la jeune femme Yoba Baldé avait été décapitée au mois de janvier dernier.