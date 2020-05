KOLDA : Vélingara épicentre du covid-19 de la région.

Le département de Vélingara peut être considéré comme l’épicentre du covid-19 de la région de Kolda. Ce département a lui seul compte 18 cas dont 10 cas contacts suivis et 8 importés.



Pour les 10 cas contacts suivis enregistrés hier et aujourd’hui, 9 sont issus de la cité religieuse de Médina Gounass et le dixième provient de Kalifourou à la frontière guinéenne de Conakry.



Tous les cas que la région a connus sont issus du département de Vélingara. Certainement, la jeune guinéenne dépistée positive au covid-19 a dû contaminer les nouveaux cas de contacts suivis.



Nous y reviendrons…