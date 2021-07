KOLDA : Une partie de la communauté a célébré la Tabaski ce mardi…

Une partie de la communauté de Kolda a célébré la Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. Il s’agit de celle dite « Ibadou Rahamane » qui a prié dans leurs différentes mosquées de la ville. Pour la plus grande, ils ont prié à la mosquée du CEM2 où l’imam n’a pas manqué de rappeler les préceptes islamiques et les tares sociales.

Ce dernier lors de son sermon a rappelé aux fidèles la foi, la solidarité, le partage, le pardon et le don de soi au service du spirituel. Mais également, il a critiqué avec la dernière énergie les dégâts récents causés par les élèves dans les établissements scolaires pour cette fin d’année. C’est pourquoi, il précise : « l’État doit revoir le système éducatif pour une éducation forte. J’invite aussi l’État à être plus proche des populations mais également de revoir le vote de certaines lois qui ne prennent pas souvent en compte les préoccupations des populations. »

Pour Mahmoud Baldé qui a prié en ce jour, il estime qu’il est important de se conformer aux préceptes de l’Islam. « Après le jour d’Arafat, c’est automatiquement la Tabaski et comme hier c’était Arafat, aujourd’hui forcément, c’est la fête du mouton. Je souhaite une bonne fête à tout le monde… »