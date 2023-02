KOLDA : Un vent accompagné de poussière encombre les populations...les réalités climatiques...

C'est un phénomène nouveau, jamais connu au Fouladou qui commence à s'imposer avec le changement climatique. Il s'agit de vents accompagnés de poussière obligeant les populations à porter des masques. Mais également, ce vent fait craindre le pire en cas d'incendie pendant ce mois de février. D'ailleurs, un feu de brousse a failli ravager le village de Saré Simaly dans la commune de Thietty récemment, raconte Maoundé Mballo. Il faut rappeler que Kolda vit pleinement les réalités climatiques avec ces phénomènes nouveaux comme ces vents poussiéreux, la rareté des pluies. C'est comme si le désert se signalait en donnant un avertissement aux populations.

Tout ceci est dû à la coupe abusive de bois, les feux de brousse, l'augmentation de l'espace agricole entre autres. D'ailleurs, on peut constater ça de visu avec l'assèchement du fleuve Casamance, le retard des pluies.

Pour T Barry ayant une maîtrise en géographie " ces nouveaux phénomènes s'expliquent par le dérèglement climatique. Il ne faut pas chercher loin les causes, elles sont dues aux actions néfastes de l'homme sur son environnement. Ce dernier avec son souci de rentabilité ou de profit a fini par détruire le rideau qui nous protège en l'occurrence la forêt. Et c'est loin d'être terminé si on n'y prend pas garde. Aujourd'hui, il est urgent d'inverser la tendance en agissant ici et maintenant..."

Au Fouladou, les saisons sèches deviennent de plus en plus chaudes avec des températures élevées. Et en ce sens, les feux de brousse font des ravages dans le monde rural en plus de ce vent.

Maoundé Mballo habitant de Saré Simaly d'avancer " ce vent nous crée beaucoup de difficulté en cas d'incendie avec nos cases. Parfois à pareil moment de violents incendies font des dégâts énormes. C'est pourquoi, nous avons peur de perdre nos habitations, nos aliments et notre bétail." Dans la foulée, il précise " nous constatons que la chaleur augmente. Et dans notre zone, les braconniers continuent de couper les arbres et se faufilent en Gambie. C'est déplorable, on souffre de cette situation car nous avons même des problèmes de pâturage."

Tout le monde est unanime sur le changement climatique à Kolda. Et ces vents en ce moment en sont un exemple illustratif.

Madou Diallo