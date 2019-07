KOLDA : Un homme se donne la mort par pendaison.

Un homme âgé de trente-six ans répondant au nom d'Amadou Diao s'est donné la mort par pendaison dans son propre champ qu'il avait fini de semer. Le drame s'est produit ce mardi 9 juillet 2019 à Saré Amadou, village situé dans la commune de Mampatim.



Selon les témoins, sa mère venait le saluer et s’enquérir de sa situation chaque matin. Mais ce mardi, elle a remarqué l’absence de son fils dans sa chambre. C'est ainsi qu'elle a alerté les voisins. Ces deniers n’ont pas tardé à entamer les recherches pour le retrouver et finalement ils trouveront le corps sans vie de Amadou Diao pendu sur un arbre dans son propre champ.



S'agissant de la cause éventuelle dun tel drame, nos sources avancent que la victime souffrait d'une maladie dont elles ignorent la nature, et qu'il aurait tout fait pour la soigner, en vain. Amadou Diao se serait-il donné la mort parce qu'il souffrait d'une maladie incurable ? Toutefois, la question qui taraude l'esprit des habitants du village dans la tristesse et dans la consternation est celle de savoir « pourquoi Amadou Diao s’est donné la mort par pendaison ». Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda se sont rendus sur le lieu du drame pour faire le constat, puis les sapeurs-pompiers de Kounkané ont acheminé son corps à la morgue de l'hôpital régional de la capitale du Fouladou.



Amadou Diao a été enterré ce mardi dans son village, laissant dernière lui une épouse et deux enfants...