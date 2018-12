KOLDA : Treize kilogrammes de chanvre indien saisis au marché hebdomadaire de Témento.

Treize kilogrammes de chanvre indien ont été saisis ce samedi 15 décembre au marché hebdomadaire de Témento (commune de Dabo) par des éléments de la gendarmerie sur des délinquants qui ont pris la tangente après avoir été découverts, laissant derrière eux marchandise et moto.



Ablaye Mballo commerçant et témoin des faits d’avancer : « ce genre de pratique délictuelle est coutumier dans ce marché et c’est bien que des fouilles soient opérées dans les véhicules et tout bagage suspect. Tout ceci est déplorable, car nos jeunes abandonnent l’école pour s’adonner à ce trafic illicite et ravageur. Certains adeptes sont même devenus fous par sur consommation. Nous sollicitons de l’aide, sinon cette situation va finir par détruire tout ce que nous avons construit », se désole-t-il.



Témento (commune de Dabo) est située à l’est, sur la RN6 à cinquante kilomètres de la commune de Kolda.



Pour le moment la marchandise a été saisie et une enquête ouverte...