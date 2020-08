KOLDA / Travaux champêtres : Le ministre Moussa Baldé indique la direction.

Pour montrer l’exemple et la voie à suivre, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural est parti comme tous les paysans au champ. Il a effectué une visite ce dimanche 09 août de son champ situé dans son village natal de Temento Samba (commune de Guiro Yoro Bocar). C’est une occasion pour lui de montrer aux jeunes que la terre est une grande opportunité. On peut rester ici et réussir ici sans faire l’immigration clandestine. Mais également c’est un appel lancé à tout le monde pour lutter contre la période post-covid-19 car il faut produire beaucoup pour être à l’abri demain.



Le Pr Moussa Baldé d’avancer que « le Sénégal est en train de faire des pas importants dans le cadre de la modernisation de son agriculture sous le magistère du Président Macky Sall. En effet, depuis son avènement à la magistrature suprême, Macky Sall a mis dans le monde rural environ 2.000 tracteurs. C’est peut-être 10 fois plus que ce qu’on a mis depuis l’indépendance jusqu’à son arrivée. Ceci prouve encore une fois que la volonté de l’État est de faire de l’agriculture un secteur clés dans le développement de notre pays. »



Dans la foulée, il salue « l’engouement constaté cette année chez les jeunes qui sont retournés en masse à la terre. D’ailleurs, nous avons des étudiants et des migrants de retour dans les champs ».



Le président du GIE agricole de Témento Samba de renseigner : « cet engouement a considérablement augmenté le niveau des emblavures cette année. Les jeunes ont compris l’importance de l’agriculture, car ils ont vu ce qui se passe dans les pays d’accueil. Donc mieux vaut rester chez soi et travailler pour réussir sur place sans aucune contrainte. Ce retour massif à la terre des jeunes est une réponse favorable à l’appel de l’État par le biais de son Ministre en charge de l’agriculture qui entend faire de ce secteur vital le moteur du développement du Sénégal.»