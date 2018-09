KOLDA / Seydou Fall, secrétaire général de l'Ujtl : « Il n’y a pas de guéguerre au Pds. Karim reste notre candidat… »

« Il n'y a pas de guéguerre au Pds et Karim reste notre candidat pour la présidentielle. Nous n’avons pas de plan B », voici la position de Seydou Fall sg de l’Ujtl, se prononçant sur la situation qui prévaut dans les coursives de la Permanence Omar Lamine Badji.



Restant optimiste, il avance : « Je dirai qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter parce que le Pds reste un grand parti. Il n’est pas en situation de se défigurer. Pour preuve, la dernière lettre de Me Wade à Madické pour apaiser les esprits. »



Sur ce registre toujours, il ajoute : « les gens ont eu à exprimer leurs positions et le parti ne les condamne pas même si la forme reste inadéquate».



A l’en croire, la relève a un rôle déterminant à jouer pour redonner au Pds son lustre d’antan. « Celle-ci a son mot à dire. Cependant, le but qu’on s’est fixé est le même, il s’agit de battre Macky Sall en 2019 avec le candidat du parti Karim Wade. »



Revenant sur leur hypothétique participation à la présidentielle, il explique : « Nous aurons facilement soixante-cinq mille signatures ; voire plus. Ce n’est qu’une question de formalité. Cependant, à Kolda, nous aurons facilement trois mille signatures sur les deux mille demandées dans le département. »