KOLDA : Répétition générale du grand défilé civil, militaire et paramilitaire…

Le défilé du quatre avril 2023 a fait l’objet d’une répétition générale ce samedi premier avril sous le regard du commandant de la zone militaire numéro 6, le colonel Badara Ndiaye à Kolda. Il s’agit pour les organisateurs de corriger les imperfections avant le jour-j pour offrir un défilé digne de son nom aux populations, aux autorités administratives et locales. Ainsi, cette répétition générale a concerné les civils, les militaires et paramilitaires et les véhicules.



En ce sens, le colonel de la zone militaire 6 de Kolda, Badara Ndiaye, estime qu’il est important de faire un débriefing du travail effectué en amont avant le jour du défilé. Et ceci passe par une revue, selon lui, pour apporter des retouches pour une bonne organisation du défilé. C’est pourquoi à la fin de la répétition générale, le colonel n’a pas manqué de rappeler à tout le monde les difficultés qu’il faut revoir avant le 04 avril.



Il faut rappeler que Kolda va célébrer le 04 avril cette année à l’image du pays, après trois années de prise d'armes dues à la crise de la covid-19. Et à cet effet, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les écoles d’arts martiaux, les écoles de foot, de handball, de basket ball, armée et paramilitaires dans leurs segments ont pris part à cette répétition générale.



À en croire Badara Ndiaye, le colonel de la zone 6, « cette répétition nous a permis de voir certaines failles que nous allons corriger avant le 04 avril. Mais également, elle nous a permis d’échanger avec les responsables chargés du défilé aussi bien civil que militaire afin d’offrir un meilleur défilé. » Dans la foulée, il poursuit en ces termes : « le thème de cette année qui est forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles doit être le combat de tout le monde. En ce sens, nous voyons qu’aujourd’hui à Médina Yoro Foula ou Pata, la forêt est victime du trafic illicite de bois. C’est pourquoi, il est important d’inverser cette tendance pour le bien tous… »



À ce rendez-vous, les civils et militaires ou paramilitaires viennent de tâter le pouls du circuit du défilé du quatre avril 2023 pour une belle fête le jour-j...