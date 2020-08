KOLDA : Recrudescence du vol de bétail dans le Médina Yoro Foula.

Le vol de bétail devient récurrent dans le département de Médina Yoro Foula. Les voleurs malgré la loi sur le vol de bétail, continuent de commettre des forfaits. Les éleveurs du département, par conséquent, tirent la sonnette d’alarme pour mettre fin à cette mauvaise pratique.



À en croire notre informateur qui souhaite garder l’anonymat, « on a connu des vols de bétail ces derniers jours. Il y a une semaine c’était dans le village de Gounass où les voleurs ont emporté deux taureaux. Et avant-hier, c’était à Héli-Hina où ils ont emporté 8 taureaux juste à la frontière avec la Gambie dans la commune de Dinguiraye. Malgré la loi contre le vol de bétail, nous subissons de plein fouet aujourd’hui ce phénomène. D’habitude, nos bêtes divaguaient tranquillement dans nos prairies, mais aujourd’hui elles sont convoitées par les voleurs », déplore-t-il.



Selon notre source toujours, après la Tabaski « les voleurs ont récidivé en emportant d’autres bœufs. Le phénomène est en train de gagner du terrain surtout ces derniers temps. C’est notre proximité avec la Gambie qui accentue les vols, car dès que les voleurs commettent leurs forfaits, ils entrent rapidement dans ce pays. Après la forêt, maintenant on s’en prend à notre bétail et jusqu’à présent nous n’avons pas pu appréhender les voleurs à cause de la porosité des frontières. Nous demandons à l’état de nous venir en aide, sinon d’ici peu nous n’allons plus exercer ce métier pour courir à notre perte. »



Jusque-là épargné par le vol de bétail, le département de Médina Yoro Foula est en train de connaître ce phénomène après le trafic illicite de bois.