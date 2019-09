KOLDA : Pose de la pierre pour la construction du musée du Fouladou.

La pose de la première pierre pour la construction du musée du Fouladou a été effectuée par le Conseil départemental de kolda. Cette structure une fois terminée va permettre de conserver de manière intemporelle l’histoire culturelle du Fouladou dans sa totalité.



Prenant la parole, Moussa Baldé, le président du conseil départemental d’annoncer : « nous sommes ici aujourd’hui, pour effectuer la pose de la pierre pour la construction du musée du Fouladou. Ce musée va nous permettre de conserver la tradition du Fouladou qui est un des rares dans notre pays. Il pourra conserver entre autres les instruments de musique traditionnelle, de chasse, les effets vestimentaires et autres vestiges. Comme je le dis, les hommes passent mais les institutions demeurent, c’est pourquoi nous œuvrons dans ce sens pour le bien-être des populations. »



La matérialisation de ce musée est une promesse qu’avait faite le président du conseil départemental lors de la session budgétaire.



Il ajoute : « le musée sera construit en cases, avec un délai d’exécution de trois mois pour un montant de 25 millions. L’histoire doit être connue et c’est pourquoi j’en appelle aux acteurs culturels de s’approprier la structure. Que tous ceux qui détiennent des objets culturels de valeur l’amènent pour alimenter le musée. Et ceci permettra aux curieux de visiter le musée et d’en attirer aussi d’autres... »



L’histoire du Fouladou sera désormais bien conservée avec la construction de ce musée et pourra ainsi être connue des générations futures.