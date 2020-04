KOLDA : Polémique autour de l’aide alimentaire avant même son arrivée…

Il y a présentement une grosse polémique à Kolda autour de la répartition de l’aide alimentaire destinée aux couches vulnérables pour lutter contre le covid19, avant même sa distribution effective.



En effet, Famara Sané, secrétaire général du Forum citoyen (section de Kolda) laisse clairement entendre : « j’ai des craintes dans la distribution de l’aide alimentaire. Il y a eu dans le passé beaucoup de bruit autour des aides distribuées. Nous avons noté beaucoup de mécontentement et certains avaient même marché pour fustiger cette discrimination. Quand on apporte de l’aide et que les critères sont pré établis pour les bénéficiaires, il ne faut pas écarter ces gens-là en jouant sur du copinage ou des relations politiques. Il faut mettre des garde-fous. »



Les vivres de secours destinés aux impactés du covid-19 font donc déjà beaucoup de bruit au sein des ménages au Fouladou. Et actuellement, le maître mot est « la transparence, rien que la transparence dans la distribution. »



M. Sané de poursuivre sur la gestion de l’aide : « je demande à tous les membres de la société civile imbus des valeurs de bonne gouvernance et de transparence d’intégrer les sous comités pour veiller au grain ». Selon lui, il faut contrôler du début à la fin pour que les principaux bénéficiaires accèdent légalement à l’aide. Il y a eu trop de contestation, mais estime que l’autorité administrative doit veiller à la manière dont les listes sont confectionnées dans les sous comités.



À en croire des autorités administratives qui se sont exprimées dans une émission radio, « la transparence sera au rendez-vous dans la distribution de l’aide alimentaire». Et quiconque se dressera contre ces directives répondra devant une juridiction. Cependant, les commentaires vont bon train sur l’aide alimentaire qui est en cours d’acheminement...