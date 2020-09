KOLDA : Plus de cent bœufs volés ont été ramenés grâce aux forces de défense et de sécurité.

Grace à l’intervention de la gendarmerie et de l’armée, plus de cent têtes de bœuf ont été ramenés à leur propriétaire à Saré Demba Assette dans la commune de Wassadou (Vélingara).



C’est le poste de la gendarmerie de Pakour (Vélingara) soutenu par les militaires du poste de Kounkané qui ont mené cette intervention à succès suite à une plainte d’un berger auprès de la gendarmerie, rapporte notre source.



Après le village de Kansamba visité vendredi dernier par des malfaiteurs, c’est au tour du village de Saré Demba Assette où un troupeau de plus de cent bœufs avait été volé hier lundi par des hommes armés. Informées de la situation, la gendarmerie et l’armée ont mené une opération conjointe d’investigation qui aboutira à la récupération du bétail.



Tout le long de la bande frontalière d’avec la Guinée Bissau, les populations souffrent du vol récurrent

de bétail parfois à main armé. Mais avec la vigilance et la présence permanente des forces de sécurité et de défense, ils ont du mal à atteindre leurs objectifs.