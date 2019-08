KOLDA : Plainte collective des enseignants contre le rappeur Mamadou Diao alias « Mc Balédio » pour diffamation.

Les syndicats d'enseignants de Kolda déposent une plainte collective, ce 08 août, au niveau du procureur contre Mamadou Diao alias « Mc Balédio » pour diffamation de leur corporation dans son nouveau single. Ce single stigmatise tous les enseignants en les accusant de pédophilie, de viol et d’adultère.



Selon Saloum Sonko, porte-parole du jour du collectif, « nous portons plainte contre Mc Balédio pour diffamation, accusations gratuites et mise en danger de la vie d’autrui. Car également, le rappeur a listé nommément des noms dans son single et ceci met aujourd’hui en danger la vie des enseignants servant en brousse. Tout ceci porte atteinte à la dignité et à l’honneur des enseignants en les traitant de pédophiles, d’adeptes de l'adultère. Aujourd’hui, il expose les enseignants en les mettent en danger surtout dans la campagne où il dit que les enseignants couchent avec les femmes des chefs de village ou leurs enfants. Devant cette situation, nous portons plainte pour montrer aux uns et aux autres que la liberté d’expression ne doit pas entraver celle des autres... »



Il ajoute avec détermination : « il faut qu’on arrête de stigmatiser les enseignants. Notre rencontre de ce matin fait suite à la sortie du single du rappeur diffamant notre corporation. Et si notre plainte n’aboutit pas nous irons jusqu’au bout, puisque nous sommes dans un pays de droit. Aujourd’hui, notre sécurité est réellement menacée à la prochaine rentrée à cause de ce single stigmatisant les enseignants. C’est pourquoi, dans cette optique, nous réclamons justice car il a porté préjudice aux enseignants, aux parents d’élèves et aux élèves eux-mêmes. Nous n’accepterons plus d’être traités comme des chiffons et pour cette fois-ci, nous irons jusqu’au bout de cette affaire… »



L’intéressé a été contacté au téléphone plusieurs fois pour qu'il s’explique, mais nos tentatives sont restées infructueuses...