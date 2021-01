KOLDA : Plaidoyer de l’association "jeunesse koldoise" pour un soutien sans faille des étudiants…

L’association "jeunesse koldoise" plaide pour de meilleures conditions d’études des étudiants afin de réduire les abandons. Le plus souvent les étudiants arrêtent leurs études à cause du manque de logement, de nourriture, de frais d’inscription entre autres.



C’est pourquoi, Djibril Diédhiou, SG de l’association, dans le but d'accompagner les étudiants, invite les acteurs politiques à « oublier leur guerre de positionnement et à se mettre au travail pour relever Kolda au rang des villes émergentes. Nous voudrions qu’ils se mettent encore plus au service des populations qui les ont mandatés. »



Dans la foulée, Mr Diédhiou estime qu’il est important aujourd’hui de soutenir les étudiants koldois au niveau des différentes universités du pays. Il a aussi profité de cette occasion pour appeler à une union sacrée pour exiger des pouvoirs publics, l’achèvement des chantiers de l’université, du pont de Hillèle, en cours depuis des années. Dans la même lancée, il précise un élément fondamental à savoir le relèvement des plateaux techniques de l’hôpital régional et du centre de santé. C’est pourquoi selon lui, « notre cri de cœur ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd… »