KOLDA / Papis Baldé (président CRJ) : « Je suis candidat aux législatives avec ou sans l’Apr… Les jeunes doivent prendre leurs responsabilités! »

Le président du Conseil régional de la jeunesse de Kolda, Papis Baldé, est candidat aux prochaines législatives. Il a fait cette déclaration au micro de Dakaractu/Kolda lors de la visite des émissaires de Macky Sall, notamment Doudou Ka et Moussa Sow, ce jeudi 05 mai 2022. Et dans cette optique, il estime que sa décision est « irrévocable puisqu’il compte aller à ces joutes électorales avec ou sans l’Apr s’il n’est pas investi ».

Cette déclaration du président du Crj de Kolda vient mettre encore en évidence le désir des jeunes à occuper des postes de responsabilité.

À l’en croire : « je suis candidat aux élections législatives sans ou avec l’Apr. Et j’aurai ma propre liste si jamais le parti ne m’investit pas pour ces joutes électorales. » D’ailleurs, il précise : « je suis très déterminé pour cette cause. Et dans ce sillage, j’irai à la conquête des voix du Fouladou pour représenter dignement Kolda à l’hémicycle. » Puis il poursuit en déclarant, « j’ai la confiance des jeunes qui sont derrière moi pour défendre notre région. Et je pense que c’est tout à fait naturel… »

Dans la foulée, il soutient que sa candidature est motivée par le besoin d’avoir du sang neuf (Kolda) à l’assemblée nationale. À ce titre, il rappelle : « nous voulons revaloriser Kolda dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de l’emploi des jeunes entre autres. Je suis obligé de répondre à la volonté de la jeunesse qui souhaite avoir son représentant. Et je serais le député de l’ensemble des fouladounabé, notamment des jeunes, des vieux et des femmes. »

Comme pour les récentes locales, il y a du crin dans l’air pour les investitures au Fouladou puisque chacun voudrait être candidat...