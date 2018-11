KOLDA / Papis Baldé : « Nous nous félicitons de notre participation au congrès d’investiture du candidat Macky et nous travaillons pour sa réélection… »

« La coordination départementale de Benno bok yakaar se félicite d’avoir participé au congrès d’investiture du candidat Macky Sall au nom de la jeunesse koldoise tenu ce dimanche 25 novembre », voici les propos de Papis Baldé.



« On se félicite de la réussite de cette importante activité de la jeunesse de Beno bok yakaar. A cette occasion, nous avons constaté une parfaite harmonie de la jeunesse qui s’est affairée autour de l’essentiel », soutient-il.



Sur ce registre toujours, il ajoute : « Nous félicitons la Cojer nationale et nous invitons toute la jeunesse du département à continuer de travailler pour le plus important : à savoir la réélection du candidat Macky Sall. Notre coordination va s’atteler pour une victoire éclatante de notre candidat au mois de février prochain. »



Dans la même foulée, il souligne : « Nous allons mobiliser notre coordination départementale comme un seul homme avec une arme de persuasion afin de dénicher et convaincre les électeurs pour le candidat Macky. »



« J’invite la jeunesse de Kolda à éviter de tomber dans les pièges du discours de l’opposition», alerte-t-il, pour fini