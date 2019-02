KOLDA / Ousmane Sonko dresse ses ambitions pour la région du Fouladou

Ousmane Sonko a passé beaucoup plus de temps en cette période de campagne électorale dans les régions de la Casamance. En effet, depuis son arrivée dans cette zone du pays, le candidat de la coalition « Sonko président » rassemble beaucoup de monde autour de lui et s'y sent totalement à l'aise. Il ambitionne ainsi de faire de la Casamance, le centre du Sénégal, en prévoyant une série de projets qui vont réussir à la mettre en valeur et fixer la population sur place...