KOLDA : Ousmane Sonko attendu ce mardi dans le Fouladou.

Ousmane Sonko attendu ce mardi 26 juillet dans le Fouladou, les commentaires vont bon train dans les milieux politiques. Déjà présents, les leaders locaux de la coalition Wallu-Yewwi font des caravanes pour informer les populations de la venue du leader de Pastef. D'après nos radars, ces derniers préparent un accueil triomphal à Ousmane Sonko. Dans la rue comme dans les réseaux sociaux, on annonce sa venue pour essayer de bousculer la hiérarchie. Pour Fatima B. militante de Yewwi, « nous allons montrer aux militants de Benno que quoi nous sommes capables. On va leur montrer que nous sommes les futurs dirigeants de ce pays. Et d'ailleurs, nous allons gagner ces législatives pour illustrer ce que je dis ».

Pour le moment, militants, curieux attendent la venue du président de Pastef au Fouladou...