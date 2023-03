KOLDA : Ousmane Baldé, le journaliste dans le terrain politique aux côtés de Macky Sall...

L'ex journaliste Ousmane Baldé de Walf et de la RTS, s'engage désormais en politique aux côtés du président Macky Sall. Il justifie cet engagement par le fait que c'est grâce à Macky Sall que son terroir a connu des mutations heureuses. Et parmi celles-ci, on peut citer le désenclavement, la mécanisation de l'agriculture, entre autres. Mieux, il estime que c'est Macky Sall la " solution" aux maux du sénégal et de son terroir. Ce sont toutes ces raisons qui ont fait que l'ex journaliste s'est engagé en politique.



À l'en croire, "c'est un engagement fort que j'ai pris aux côtés de Macky Sall pour sa vision pour le Sénégal. Ainsi, ce dernier ne doit plus au Sénégal mais plutôt, ce sont les Sénégalais qui lui doivent de la reconnaissance."



Dans la foulée, il précise que "seule la politique peut développer un pays. Et le développement de notre terroir en est un exemple illustratif car notre désenclavement aujourd'hui est devenu réalité grâce à Macky Sall. En ce sens, les populations de notre terroir comptent beaucoup sur ma modeste personne d'où ma reconversion aujourd'hui en politicien pour satisfaire cette forte demande sociale. Et dans cette dynamique, la seule personne qui peut satisfaire notre demande est le président Macky Sall. C'est pourquoi, les populations et moi-même avons décidé de porter la candidature de Macky Sall en 2024."



C'est pourquoi, poursuit-il en insistant, " nous allons réduire à néant l'opposition dans notre zone où depuis son arrivée le président Macky Sall a toujours gagné haut la main. Et ceux qui douteraient de notre bonne foi peuvent interroger les archives."



Cependant, il rappelle en ces termes : "maintenant notre inquiétude demeure du fait que les perdants dans leur circonscription électorale soient toujours récompensés au détriment des gagnants. Mais cela ne diminue nullement mon engagement à réélire le président Macky Sall en 2024."



Revenant sur les raisons de son choix, il estime "qu'en tant que journaliste j'ai vu qu'il me restait beaucoup à apporter à ma communauté. C'est pourquoi, je me suis engagé en politique pour développer notre zone."



Dans cette perspective, interpellé sur les moyens de sa politique, il soutient que " c'est avec mon salaire que je fais de la politique. Mieux, le quotidien des militants est réglé par mon salaire. Malgré mes maigres moyens, je n'entend pas lâcher le président Macky Sall."