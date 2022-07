KOLDA : Nadia Sagna portée disparue depuis hier...

Une jeune fille du nom de Nadia Sagna habitant le quartier Usine coton est portée disparue depuis le matin du 19 juillet 2022. Agée d'une quinzaine d'années, elle est élève en classe de 5e dans un collège de la commune. Depuis qu'elle est sortie vers midi, elle n'a plus donné signe de vie, d'après la famille. Actuellement, c'est l'émoi et la consternation dans la famille et chez les proches.



Pour l'heure, la famille ignore les mobiles qui ont motivé sa disparition. Et chacun y va de son commentaire dans le quartier. Cependant, il faut rappeler que la disparition de personnes est devenue récurrente au Fouladou ces derniers temps.



La famille sollicite l'aide de tout le monde afin de retrouver sa fille. Nous y reviendrons...