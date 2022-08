KOLDA : Moussa Baldé (Maer/PCD) reconstruit le mur de clôture de l'hôpital régional avec curage des caniveaux à plus de huit millions...

Le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé par ailleurs ministre de l'agriculture, a reconstruit le mur de clôture de l'hôpital régional à plus de huit millions de f CFA.



À cela s'ajoute aussi le curage des caniveaux internes qui étaient bouchés par la boue et des ordures. Il faut rappeler qu'avec les fortes pluies notées récemment, les pans du mur de l'établissement avaient cédé sous le poids des eaux. Maintenant personnel et patients peuvent vaquer tranquillement à leurs affaires.



Ainsi, il enlève une épine aux pieds des travailleurs de l'hôpital, mais surtout des populations qui s'y soignent. Ceci pourra éviter de pires inondations comme celle notée récemment au sein de l'établissement. C'est pourquoi, dans le souci d'alléger les souffrances des populations, le ministre de l'agriculture ne cesse d'oeuvrer pour leur bien être.



Il faut signaler qu'il a remis dans la foulée un montant d'un million de f CFA en guise de soutien à l'ASC Kémo pour les phases nationales à Dakar...