KOLDA : Moussa Baldé (Maer) « Il est impensable que Macky Sall ne gagne pas… Quand le président choisira, il faudrait que tous les leaders suivent ce choix… »

En meeting ce début de week-end avec les jeunes, Moussa Baldé, actuel président du Conseil départemental de Kolda estime qu’il est impensable que BBY perde les locales prochaines au Fouladou. D'ailleurs, il soutient que les leaders vont « se retrouver pour suivre le choix du président Macky Sall pour une victoire écrasante de BBY. »



C’est pourquoi, il pense qu’il est important de suivre les recommandations issues de leur audience récente avec le président de la République comme l’unité, le dialogue constructif, entre autres.



Pour montrer la bonne ambiance qui règne entre eux, il précise « pour preuve, je suis venu avec Mame Boye Diao. Nous sommes descendus de l’aéroport ensemble pour venir à Kolda. On se parle, on se voit. Nous tous on ne peut pas aimer Kolda et ne pas pouvoir s’entendre. Ce n’est pas possible. Si on veut travailler pour Kolda et pas pour nous-mêmes, on doit s’entendre. Le président nous a dit que vous êtes des fils de Kolda, je vous fais confiance car vous avez fait vos preuves dans le parti (bby). Donc faites en sorte que dans la région de Kolda nous puissions gagner largement les élections. »



Moussa Baldé de préciser : « on est en train de discuter même si chacun est dans son endroit aujourd’hui. Mais on va se retrouver et trouver une solution... Le président nous a dit de nous unir pour l’intérêt des populations. Il peut y avoir une compétition mais pas d'adversité. Quand le président choisira, il faudra que tous les leaders suivent ce choix pour une victoire éclatante de notre coalition. Il est impensable que Macky ne gagne pas toutes les communes de la région… »



« Il y a une relation de confiance entre le président et moi-même que nous devons travailler et améliorer. Et pour cela il faut que toutes les listes de Macky gagnent dans la région. Nous allons porter son score qui étaient de 69% lors de l’élection présidentielle à plus de 80 % pour les locales prochaines. C’est sur cette base que Kolda sera dans la locomotive de l’émergence… », conclura-t-il.