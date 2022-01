KOLDA / Moussa Baldé (MAER/PCD) : « La région de Kolda reste largement BBY et c’est un signal fort pour le président Macky Sall… ont perdu leur mairie mais pas Macky Sall… »

Au lendemain de l’élection départementale, Moussa Baldé, président du Conseil départemental réélu, remercie le président de la République et les populations pour la confiance renouvelée. Il félicitera aussi les nouveaux élus, réélus et encourage les perdants à rester dans la famille BBY pour le développement des terroirs. Ainsi, dans ce sillage, il étale ses ambitions en étant conscient de l’immense tâche qui l’attend pour relever les défis.



À l’en croire, « dans le département de Kolda, toutes les listes électorales sont de la mouvance présidentielle. Et en ce sens, je félicite Mame Boye Diao, élu nouveau maire de Kolda pour sa brillante victoire. De même que pour Vélingara, je félicite Wouri Bailo Diallo (mairie) et Diawadou Barry (département) tous réélus. C’est la même situation que nous retrouvons à Médina Yoro Foula où je félicite au passage Moussa Sabaly (département). En résumé, la région de Kolda reste largement BBY. Et ceci est un signal fort pour le président Macky Sall … »



Sur les locales, il avance : « je remercie le président de la République pour la confiance renouvelée en ma modeste personne pour conduire la liste départementale (BBY). Dans la foulée, je remercie aussi tous les camarades, les populations pour cette belle victoire. »



Revenant sur le déroulement des locales « nous avons fait deux semaines de campagne électorale de Kossanké (commune de Médina Chérif) à Saré Bilaly en passant par Saré Gagna (commune de Saré Bidji). Et nous avons rencontré les populations enthousiastes qui aiment un « leader accessible. »



Ces populations ont confié avoir vu les réalisations du Conseil départemental y compris aussi les actions sociales. C’est pourquoi, les 14 communes ont plébiscité notre liste dès les premières tendances avec un score autour de 60%. Ce score flatteur est une responsabilité puisque cela veut dire que les populations nous demandent de redoubler d’efforts pour le Fouladou sur l’emploi des jeunes, la santé, l’éducation… »



« Je félicite tous les maires de BBY qui ont pu être réélus et j’encourage ceux qui n’ont pas pu passer. Pour ceux qui ont été recalés, ils n’ont qu’à savoir qu’ils ont perdu leur mairie, mais pas Macky Sall. Et ce dernier ne doit pas les perdre car l’élection, c’est un temps et l’engagement politique est pour toujours. Je leur demande de continuer à apporter leur expérience pour le bon fonctionnement de nos collectivités territoriales », conclut-il.