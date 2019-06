KOLDA / Moussa Baldé (MAER) : « Ceux qui critiquent le gouvernement n’aiment pas le Sénégal et s’ils sont avec… »

« Ceux qui critiquent le pouvoir n’aiment pas le Sénégal et s’ils sont avec le pouvoir ils se calment. Pourquoi vouloir à tout prix mettre les bâtons dans les roues du président Macky Sall, alors que nous n’avons exploité aucune goutte de pétrole. Le pétrole est une ressource tarissable, elle n’est pas comme l’eau trouvée partout. Donc, agissons avec raison et non comme les opposants qui aiment la prison puisqu’ils sont anti démocratiques. Aujourd’hui, le pétrole et le gaz doivent être source de solutions et non de problèmes » dit Moussa Baldé (maer) venu représenter le gouvernement au gamou de Thierno Ama Néné Kandé.



À en croire ce dernier, « si le président a contribué au gamou c’est tout le Sénégal qui a participé. Nous étions venus ici pendant la campagne pour recueillir vos prières pour la réélection du président Macky Sall qui a finalement gagné. Nous ne pouvons pas tout régler, mais nous allons essayer, car nous sommes là pour vous, les populations. Et Macky Sall a beaucoup fait pour le Fouladou, pour preuve, il a reconstruit la grande mosquée de Kolda. En ce sens, nous allons plaider pour que des mosquées dignes de ce nom soient construites dans les autres départements », souligne-t-il.



Le khalife Thierno Ama Néné Kandé d’avancer : « nous nous réjouissons de votre présence et ceci est une marque de considération pour nous. C’est pourquoi, nous allons prier pour la paix du pays, mais aussi pour nos hommes politiques koldois. Moussa Baldé (maer) est un homme de parole et c’est grâce à lui que nous avons eu une chose que nous n'avions jamais eue : une contribution de 2 millions. Néanmoins, nous voulons des tracteurs pour cultiver, une place pour tenir notre gamou qui voit affluer toute la sous-région », estime-t-il.



Moussa Baldé (maer) : « je suis le ministre du Sénégal, mais si vous me soutenez nous allons récolter ensemble les fruits de ce travail. Je répète qu’il faut faire attention encore aux marchands d’illusion, heureusement qu’ils sont loin de nous car étant à Dakar. Laissons-les parler à Dakar, ils ne pourront pas déstabiliser notre pays et Macky Sall. Je pense que s’ils étaient dans le gouvernement ils seraient calmes mais ce sont de petits mécontents. Donc, nous allons nous concentrer sur notre objectif à savoir le développement du Sénégal et pour cela nous demandons les prières des marabouts et de tout le monde. »



Ce dimanche 16, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural va présider le meeting de ralliement à l’Apr de Bassirou Barry (bok gis gis) à Médina Yoro Foula. Et c’est grâce à Moussa Baldé que ce gros poisson a pu être péché et va enrichir les rangs politiques de la mouvance présidentielle...