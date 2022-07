KOLDA / Moussa Baldé : « Nous espérons ce soir que BBY confirmera sa suprématie au Sénégal... »

C'est un Moussa Baldé très confiant qui vient d'effectuer son devoir citoyen ce matin à l'école Amadou Michel Diop. Face à la presse, il appelle les populations à venir voter massivement pour élire leurs députés. Et dans cette lancée, il demeure serein pour la suite du scrutin, car selon lui, leur "bonne campagne électorale fera la différence."



À l'en croire, "nous sommes très confiants pour la suite du scrutin et à la lumière de ce que nous avons vu et entendu dans la région, nous espérons que ce soir le bby confirmera sa suprématie au Sénégal dans le cadre de ces législatives."



En ce sens, il poursuit : "On rend grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce jour pour accomplir notre devoir citoyen. Et ce, après une campagne épique de trois semaines, nous sommes maintenant au bout du processus. Aujourd’hui, c'est le jour du verdict et les populations vont se prononcer pour élire les députés à l'Assemblée pour les représenter. Ainsi, nous voyons que le vote se déroule dans le calme et la sérénité."



Revenant sur la non affluence, il estime que les populations vont venir voter selon leur préférence soit le matin ou le soir."



Cependant, il ajoute : "il faut reconnaître qu'aussi c'est contraire au vote des locales où le vote était lent avec un double vote. Et là les populations viennent voter vite car il n'y a pas de longue files d'attente. Et je pense que le taux de participation sera correct. C'est pourquoi, nous allons demander aux populations de venir voter massivement, car c'est ça qui fait respirer la démocratie..."