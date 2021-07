KOLDA : Me Augustin Senghor défend son bilan et talonne son adversaire Mady Touré…

En campagne pour le renouvellement de son bail avec la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a défendu son bilan devant la ligue régionale de football de Kolda.



Dans la foulée, il demande à son adversaire Mady Touré (président de GF) de ne pas s’aligner pour l’intérêt du football sénégalais. D'ailleurs, la ligue régionale à la tête de laquelle se trouve Yaya Zeus Baldé adhère au consensus acté par les fédéraux pour le choix du président de la fédération.



Me Senghor estime que son bilan est « cohérent, défendable et satisfaisant » depuis son accession à la tête du football national. C’est pourquoi, il précise « ce n’est pas pour rien que nous sommes premier en Afrique et c’est avec nous que l’équipe féminine a gagné un trophée sans compter ceux du Beach Soccer. Il est important aujourd’hui pour nous d’organiser la CAN et de la gagner pour le peuple sénégalais. C’est pourquoi, nous devons développer la petite catégorie avec des centres de formation de qualité et un championnat professionnel fort… »



Revenant sur son adversaire, il estime que ce sont des hommes tapis dans l’ombre qui veulent contrôler le football sénégalais à travers ce dernier. Il poursuit en ces termes : « je ne pense pas que Mady soit pour l’intérêt du football sénégalais. »



Dans la même lancée, il ajoute : « Mady m’a remercié en disant que j’ai bien travaillé, mais je dois dégager. Et avec de tels propos, je ne me ferais jamais divertir par les élections car je compte rester dans mon principe de servir le football… »