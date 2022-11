KOLDA / Mansour Faye (MITT) : « l’axe Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foula sera livré avant le début de l’hivernage, voire le mois de mai 2023... »

Les travaux d’achèvement de la boucle du Fouladou avancent à grands pas dans la région de Kolda. Ainsi, selon le ministre des infrastructures et des transports terrestres en visite dans la région ce 08 novembre, le tronçon Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foula sera livré avant l’hivernage voire au mois de mai 2023. Ainsi, selon lui, la livraison des chantiers sera une aubaine pour les populations qui l’ont accueilli à travers les élus locaux dans le département de Médina Yoro Foula.



Sur place, le ministre n’a pas manqué de donner des "assurances" aux populations sur la livraison des chantiers dans les délais impartis.



« L’axe Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foula sera livré avant le début de l’hivernage, voire au mois de mai 2023 », dixit Mansour Faye lors de sa visite de chantier. À ce titre, il souligne que « le retard des travaux est dû à la saison des pluies et la difficulté dans la mobilisation des ressources. Aujourd’hui, je peux dire que ces étapes sont carrément dépassées puisque l’entreprise est à pied d’œuvre. »



Avec les assurances du ministre des infrastructures, les élus locaux n’ont pas caché leur enthousiasme de voir ce vieux rêve devenir réalité. En ce sens, prenant la parole, le maire de Fafacourou, Abdou Lahad Faye, d’avancer : « on est vraiment content de cette nouvelle. Nous avons vu que l’État n’a ménagé aucun effort pour la réalisation de la boucle du Fouladou. C’est pourquoi, nous remercions le président Macky Sall avec son ministre Mansour Faye d’avoir pensé au désenclavement de notre département. »



Il faut rappeler que le département Médina Yoro Foula était très enclavé car son accès était très difficile. Les populations avaient du mal à se déplacer ou évacuer leurs malades faute de routes praticables. Mais également, l’approvisionnement en denrées alimentaires pendant la saison des pluies posait problème. C’est ce qui faisait que les populations se rabattaient sur la Gambie pour se ravitailler. Et cette boucle du Fouladou marquera l’histoire, car c’est avec elle que le département verra le premier mètre de goudron depuis l’indépendance, dira Moussa Sabaly président du Conseil départemental.



Dans la foulée, Mansour Faye d’estimer : « nous avons constaté que les travaux progressent très bien. Et que l’entreprise s’est engagée sauf surprise à livrer les travaux avant le début de l’hivernage prochain. Cet axe est financé par l’État avec le concours de la BOAD. Et nous ferons à notre niveau tout le nécessaire pour que les ressources soient disponibles en vue de respecter et de faire respecter les engagements pris par l’entreprise. » Puis, il ajoute : « cela nous rassure vu l’état d’avancement des travaux, la piste est bien dressée jusqu’à Médina Yoro Foula. Il ne reste que le revêtement à faire pour consolider et terminer le chantier. C’est pourquoi, nous osons espérer que ce délai sera respecté à la une satisfaction des populations du département. C’était un engagement du chef de l’État de livrer les travaux dans les meilleurs délais puisque le département avait d’énormes problèmes de désenclavement. »



Dans la même dynamique, il précise : « avec le démarrage des travaux de l’axe Pata-Kolda dans le cadre spécial du programme de désenclavement, nous pensons que le délai d’une vingtaine de mois sera respecté pour que la boucle soit enfin bouclée… »



Pour le lot 1,2 et 3 qui sont à peu près d’un linéaire de 173 kilomètres pour un montant de 63 milliards f cfa, l’État mobilisera davantage les ressources pour mettre à l’aise les entreprises afin qu'elles livrent les chantiers dans les meilleurs délais, d’après le ministre.