KOLDA : Mame Boye Diao offre des repas aux candidats au bac et au personnel éducatif.

Le directeur des domaines, Mame Boye Diao a offert des repas aux candidats du baccalauréat et au personnel éducatif de la commune de Kolda.



Ces candidats au nombre de 2.785, sans compter les examinateurs, ont reçu pour les trois premiers jours des épreuves, des repas copieux sans frais.

Il faut signaler que beaucoup de candidats rentrent loin pour manger et revenir à 14 heures. Et c’est pourquoi, avance le proviseur d’un lycée de la commune, « nous n’avons pas les mots pour remercier le donateur. Ce geste nous va droit au cœur, car ceci va permettre aux candidats d’avoir des chances en mangeant sur place. Et nous pensons que ceci peut influer positivement sur le résultat des candidats.»



Le montant global déboursé pour ces repas s’élève à trois millions de f CFA...