KOLDA : Mame Boye Diao et alliés raflent des mairies…

Mame Boye Diao (Nay Leer) et alliés raflent des mairies et envoient des maires à la retraite. Et parmi ces alliés, on peut citer la coalition « and liguey sunu gokh » présidée par Mamdou Salif Sow, élu fraîchement maire de Dialambéré. Ainsi, nous avons donné la parole à Monsieur Sow pour nous parler des détails de son élection avec cette coalition gagnante tissée entre Mame Boye Diao et lui. Il faut rappeler que c’est la première fois que la coalition and liguey sunu gokh se présente à une élection.



Dans un air décontracté, il estime « j’ai vécu une expérience exaltante avec ces élections pour ma première fois. Mais je me réjouis d’abord de cette victoire qui est celle de la démocratie en saluant aussi l’ancrage démocratique du Sénégal. Notre pays a montré à la face du monde qu’il a opté pour la démocratie locale. À l’ère de coups d’État en Afrique, le Sénégal vient de prouver au monde entier que nous sommes une démocratie vivante. En ce sens, toutes les règles du jeu démocratique ont été respectées malgré quelques couacs… »



Revenant sur son élection, il soutient : « je remercie toute la population de Dialambéré pour avoir porté son choix, sa confiance, sur ma modeste personne. Je considère qu’un parti politique qui ne va pas à la conquête du pouvoir doit revoir sa copie. Et pour une première expérience de notre parti (peps) qui est sur le terrain depuis 2017, nous avons récolté le fruit de notre travail. Et aujourd’hui, à l’heure où l’on parle, nous avons dépassé les treize communes (coalition and liguey sunu gokh). Et pour y arriver, nous sommes allés à la rencontre des populations avec un programme taillé sur les besoins des populations… »



La coalition and liguey sunu gokh a gagné les communes de Dialambéré, Mampatim, Dioulacolon et Médina Chérif tandis que Nay Leer de Mame Boye Diao décroche la commune de Tankanto et de Kolda. « Nous avons contribué en pesant dans la balance pour l’élection de Mame Boye Diao à la tête de la mairie de Kolda. D’ailleurs, je remercie mes alliés Mame Boye Diao (mairie) et Moussa Baldé (département) pour qui je n’ai ménagé aucun effort pour leur élection ou réélection. »



Et avec cette nouvelle page, il soutient : « nous allons écrire une page nouvelle de l’histoire politique de Kolda.»