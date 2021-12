KOLDA : Mame Boye Diao (DG des Domaines) s’investit pleinement pour l’hôpital régional.

L’hôpital régional et les populations peuvent pousser un ouf de soulagement ! Le DG des Domaines Mame Boye Diao prend entièrement en charge la construction du futur local devant abriter le scanner déjà commandé. En effet, les travaux ont déjà débuté avec le respect des normes pour loger le futur scanner. En outre, M. Diao compte réhabiliter la maternité, le pavage de la route menant au scanner et à ladite maternité tant utilisée par les véhicules.



Occasion saisie par Yaya Baldé, médecin chef de région, d’avancer : « nous remercions le donateur pour ce geste noble qui va soulager les populations. Aujourd’hui, le matériel que nous venons de recevoir est d’une importance capitale. Nous constatons que ce matériel est plus axé sur la santé de la mère et de l’enfant. Il vise à améliorer les conditions de séjour des malades mais aussi les conditions de travail des spécialistes. »



Revenant sur le scanner, il précise « le scanner est déjà commandé et il sera là sous peu. C’est pourquoi, on construit un local aux normes pour l’abriter. En ce sens, nous demandons aux populations de patienter un peu avant l’arrivée du scanner prochainement… »



En plus de cela, il a fait un important don en matériel médical. Et surtout un grand problème vient d’être regelé avec l’arrivée dans ce don d’un respirateur d’anesthésie. Ceci va permettre à l’hôpital de fonctionner correctement avec les spécialités au sein de l’établissement.



C’est pourquoi, le DG des Domaines a effectué une visite de terrain ce lundi 20 décembre au sein de l’hôpital régional pour constater l’état d’avancement des travaux. Il a aussi eu un entretien avec la direction pour s’enquérir de la situation. Il faut rappeler que la panne du scanner de l’hôpital régional fait beaucoup de bruit au sein de la société civile. Cette dernière a d’ailleurs fait un sit-in devant l’hôpital pour exiger un appareil neuf dans les délais.