KOLDA : Mamadou Salif Sow (maire de Dialambéré) reçu en audience par Macky Sall...

Le maire de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, par ailleurs président du parti Ensemble pour le Sénégal a été reçu au palais par le président de la République Macky Sall. La rencontre a eu lieu ce mardi 08 mars en compagnie de son équipe dont les débats ont porté sur les sujets politiques et de développement. Mais il est sûr que Monsieur Sow a été reçu du fait de ses performances lors des locales passées lors desquelles il a fait des résultats honorables avec sa coalition "and liguey sunu gokh".



D'ailleurs, il est membre de la mouvance présidentielle (Bby) dans laquelle il ne cesse de travailler. Avec les maires élus de sa coalition, le président de la République l'a félicité pour le travail abattu au sein de la mouvance.



À l'en croire, "le président nous a reçu pour nous féliciter et nous encourager pour notre victoire en tant que coalition membre de Bby. Et dans la foulée, nous avons échangé pour les prochaines joutes électorales. Mais également, on a discuté du travail que nous avons fait depuis notre mouvement jusqu'à la création de notre parti politique (peps) dans notre région. Et d'ailleurs, nous avons travaillé avec lui et pour lui sans poser aucune condition."



Il ajoute : "nous avons travaillé sans portefeuille avec un engagement patriotique à ses côtés depuis 2018. C'est pourquoi lors de notre audience, le président a loué cet engagement citoyen de notre part à ses côtés. Notre coalition et Mamadou Salif Sow restent mobilisés dans la coalition BBY. C'est pourquoi, nous allons travailler dans la continuité en apportant notre contribution pour un Sénégal émergent."