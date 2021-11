KOLDA : « Les travaux du centre régional des fréquences vont démarrer bientôt… » (Abdoul Ly, DG ARTP)

Bientôt Kolda va abriter un centre régional des fréquences. L’annonce a été faite par le DG de l’Artp, Abdoul Ly, en caravane de sensibilisation en début de semaine au Fouladou. C’est une occasion que l’Artp a saisie pour échanger avec les associations consuméristes, les populations, sur les secteurs de téléphonie mobile et des postes.



À l’en croire, « les travaux du centre régional des fréquences vont démarrer bientôt car les appels d’offres ont été déjà lancés par l’organe. D’ailleurs, le prestataire a été retenu pour les travaux. Ce centre a un budget de plus d’un milliard et va créer des emplois aussi. Ainsi, l’érection de ce centre découle de deux objectifs, à savoir la décentralisation et un meilleur contrôle du spectre des fréquences nationales qui est une ressource rare. Il est important que nous puissions optimiser cette utilisation des fréquences. Et c’est l’aspect technique qui justifie l’implantation de ce centre régional à Kolda. »



Revenant sur les objectifs de la caravane, il précise « nous avons entamé une mission d’informations et de communion avec les populations pour les sensibiliser. En ce sens, l’objectif de cette caravane est de mettre à la disposition des populations le niveau d’information dont elles ont besoin pour pouvoir saisir l’autorité en cas de réclamations ou de plaintes sur l’ensemble des acteurs que nous régulons à savoir les opérateurs de téléphonie et des postes. C’est pourquoi, aujourd’hui, je suis accompagné avec les associations consuméristes dans le cadre de cette caravane. »



Dans la foulée, il poursuit sur les objectifs : « l’ARTP est en train de lancer un plan national de résolution avec une nouvelle perspective de la qualité des services pour régler les problèmes. Notre venue ici est également justifiée par le fait d’avoir le ressenti des populations sur la qualité fournie par les opérateurs. Et nous venons ici pour toucher du doigt ces problèmes-là. »



Pour mieux gérer ces désagréments, il explique que « nous sommes sur une perspective de la résolution définitive de ces problèmes, par les outils que nous sommes en train d’acquérir par la nouvelle stratégie de la qualité de service déjà lancée. Elle sera déroulée de 2021 à 2024… »