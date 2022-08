KOLDA : Les travailleurs des collectivités territoriales marchent pour revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie…

À l’image des autres régions du pays, la section des travailleurs des collectivités territoriales de Kolda a effectué une marche ce mardi 23 août pour revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie. Cette marche est un moyen de rappeler à l’Etat le respect des accords pris. Il s’agit entre autres de l’effectivité de la fonction publique locale, de la revalorisation salariale.

Et si rien n’est fait d’ici le 15 septembre, selon Méta Kandé secrétaire général des travailleurs du Conseil départemental (Kolda), la grève sera imminente. Selon eux, l’État est en train de jouer au dilatoire pour gagner du temps. Cependant, ils comptent se faire entendre dans tous les toits pour le respect des engagements pris par l’État. C’est pourquoi, cette marche entamée à la mairie de Kolda jusqu’à la gouvernance, les pancartes ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation. À la gouvernance, ils ont lu un mémorandum puis ils l’ont remis au gouverneur de région.

À en croire Méta Kandé, « nous avons marché pour réclamer la revalorisation de nos salaires et de l’effectivité de la fonction publique locale. Ainsi, nous voulons qu’à l’image des autres agents de l’administration bénéficier de ces augmentations. » Dans la foulée, il rappelle « l’article 29 du code général des collectivités territoriales dit clairement que la revalorisation salariale des autres corps s’impose d’office aux agents des collectivités territoriales. D’ailleurs, nous n’avons jamais eu des avantages par rapport à cela et même l’augmentation de cent mille f cfa n’est pas effective dans notre bulletin de salaire. »

Il poursuit en ces termes : « sur le plan national, nous avons déposé un préavis de grève depuis le 10 août dernier suivi d’un point de presse le lendemain. À partir du 15 septembre, si rien n’est fait, on va dérouler le plan d’actions déjà annexé dans la déclaration des syndicats. »

Pour monsieur Bakourine, agent municipal, « on s’attend à l’amélioration de nos conditions de travail et d’existence. Et pour y arriver, il faut que l’État respecte ses engagements pris avec nous. En ce sens, nous ne réclamons que notre droit, notamment la revalorisation salariale et l’effectivité de la fonction publique territoriale… »



Les travailleurs ont répondu présent à cette marche pour marquer leur désarroi. Selon eux, si rien n’est fait d’ici les prochains jours, ils vont passer à la vitesse supérieure...