KOLDA : Les rewmistes se félicitent de l’entrée d’Idrissa Seck dans le gouvernement.

Les rewmistes de la région de Kolda se félicitent de l’entrée de leur parti dans le nouveau gouvernement, tout comme de voir leur mentor Idrissa Seck occuper la tête du Cese.



De Kolda en passant par Vélingara, les coordinations départementales ont fait des sorties pour se féliciter de cette entrée au gouvernement et se rangent derrière leur secrétaire général de parti, sans état d'âme. Leur détermination et leur ancrage dans le Rewmi demeure inaliénable.



À ce titre, la coordination départementale du Rewmi de Vélingara qui est en phase avec son mentor Idrissa Seck, s'est réunie ce week-end au domicile de la coordonnatrice adjointe du parti, Tabara Diallo, pour saluer la décision. Mais également, ils ont félicité au passage leurs camarades Diattara et Diop pour leur nomination.



« Le président Idrissa n’a jamais dévié de ses principes et ambitions à savoir le développement économique et social du Sénégal. La politique n’est pas un dogme, et que participer à un gouvernement ne signifie pas renoncer à ses convictions et principes. Nous travaillons avec le président Macky Sall, mais nous ne sommes pas pour l’instant membres de BBY », soutient Mamadou Kébé, le porte-parole du jour.



La fédération départementale du Rewmi de Kolda s’inscrit elle aussi dans la même dynamique que celle de Vélingara. Réunie au domicile du coordonnateur Aliou Touré, la section départementale (kolda) s’est dit « satisfaite de la décision d’Idrissa Seck » qui se justifie par « le contexte difficile lié au coronavirus, à la relance économique et pour marquer une stabilité politique dans le pays... »