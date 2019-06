KOLDA : Les préparatifs pour la Korité vont bon train.

Les préparatifs pour la fête de la Korité vont bon train à Kolda. Les populations se ruent vers les couturiers, commerçants et autres pâtissiers pour faire ou récupérer leurs commandes. Et chaque commerçant ou tailleur y va de sa manière pour attirer les clients en usant d’astuces telles la musique moderne ou traditionnelle à grand bruit.



Cheikh D., tailleur de son état : « cette année j’ai moins de commandes par rapport à l’année passée. Cependant, je parviens à tirer mon épingle du jeu, même si d’ici la Korité il ne reste que deux ou trois jours. Je constate que les commandes diminuent annuellement, car nous sommes concurrencés par le prêt à porter. Je pense que durant les deux fêtes musulmanes l’État devrait penser à protéger les artisans en bloquant les importations d’habits. »



S. Ka, vendeur de tissus au marché central, de préciser : « nous vendons plusieurs variétés de tissus, mais les clients demandent plus le Bazin, les « thioubs » ou les tissus brodés. La plupart de nos clients sont des femmes et elles achètent le plus souvent le palmal, le tissu dit « facebook », la broderie entre autres. Nous disposons aussi d’une mercerie pour les tailleurs. C’est pourquoi, en cette période de fête nous descendons très tard le soir, car la boutique ne désemplit pas. Et notre profit se porte bien en cette période de l’année », explique-t-il.



Actuellement, toutes les rues sont noires de monde et chacun s’occupe de ses affaires entre coutures, commandes et achats de denrées. Tout grouille et personne ne peut rien entendre dans ce tohu-bohu.



Arame F. trouvée assise devant son couturier d’avancer : « j’ai fait une commande depuis un mois, donc j’attends ma livraison. Je ne partirai pas sans la ramener avec moi aujourd’hui. J’ai choisi un modèle appelé « taille basse » pour mon tissu. Je sais que ce n’est pas facile pour les tailleurs, mais nous devons récupérer nos habits à temps », dit-elle.



Kolda vit donc au rythme de la fête à quelques jours de la Korité. Le marché central est devenu le lieu de rendez-vous de tout le monde, chacun venant faire ses emplettes...