KOLDA : Les premiers résultats du Bac 2019 commencent à tomber.

Les premiers résultats du baccalauréat 2109 viennent de tomber à Kolda. Quelques centres ont en effet, commencé à délivrer les premiers résultats.



Au centre Joseph Baldé, Jury 748, série L1, il y a eu 16 admis d’office et 49 admissibles au second tour tandis que la série L2 de ce même jury a connu 8 admis au premier tour et 24 admissibles au second tour.



Ibrahima Diouf, le président du jury 748 d’avancer : « tout c’est bien passé, depuis le déroulement des épreuves jusqu’à la proclamation des résultats. Nous n’avons noté aucun dysfonctionnement. Et pour le moment on s’affaire autour des relevés de notes pour les ajournés et les admissibles au second tour, pour pouvoir faire leur choix des épreuves. Pour la tenue des épreuves du second tour, nous attendons les directives de l’Office du Bac (dates, épreuves)... »



À Dabo, localité située à plus de 50 km à l’Est de Kolda, le centre a aussi commencé à sortir ses résultats.



Aminata Mbengue admise au premier tour en série L au jury 53 de s’enthousiasmer : « je suis très contente de ma réussite. J’ai travaillé dur en faisant des nuits blanches. Mes efforts ont été récompensés. Pour le moment, je vais savourer cette réussite avec ma famille. Mais je souhaite bonne chance aux admissibles pour le second tour », se réjouit-elle.



Le jury 53 du centre lycée Alpha Molo Baldé a sorti ses résultats avec 22 admis au premier tour et 81 au second tour. Les autres centres d’examen de la commune sont remplis de candidats dans l’attente des résultats.