KOLDA : Les populations réclament l’entrée en politique du mouvement Kolda debout…

Les populations du Fouladou réclament l’entrée en politique du mouvement Kolda debout, vu son engagement auprès de ces dernières. Beaucoup estiment qu’il est temps pour le mouvement de décliner ses orientations politiques. Toutes les personnes interrogées sur le sujet, se disent prêtes à l’accompagner dans un cadre légal où le mouvement aurait plus de responsabilité.



Salimatou B., mère de famille qui souhaite ardemment l’entrée du mouvement en politique, précise : « nous voulons l’accompagner pour avoir plus de poids dans le jeu politique, mais il faudrait qu’il définisse son penchant. C’est bien de faire des œuvres sociales, caritatives à l’endroit des populations, mais nous voulons qu’il formalise tout ceci. Nous sommes convaincus qu’il peut nous prévaloir beaucoup de satisfaction en ayant une responsabilité par exemple à la mairie de Kolda. »



Au Fouladou, depuis l’existence de ce mouvement les commentaires vont bon train. Et chacun pèse le pour et le contre pour l’entrée du mouvement en politique. D’ailleurs, le mouvement enregistre de jour en jour des adhésions et des ralliements. Les derniers remontent au week-end passé avec le ralliement de Kadidiatou Boiro du parti ACT d’Abdoul Mbaye et de Kabirou Diao de PASTEF d’Ousmane Sonko.



Dans la foulée, I C membre de la société civile est enthousiaste à l'idée. « Je ne connais pas bien le mouvement mais j’entends beaucoup parler de ses actions concrètes auprès des populations... C’est pourquoi, je pense qu’il devrait faire son entrée dans la politique, car il est jeune, et surtout en faisant ces actions sans aucune responsabilité politique, si on lui confiait un poste politique donc il ferait plus. Et alors pourquoi pas ? »