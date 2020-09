KOLDA : Les pluies diluviennes ont causé des inondations et des dégâts dans toute la région.

Après la pluie, c’est le beau temps a-t-on coutume de dire, mais avec les dernières pluies diluviennes, c’est le mauvais temps, entraînant inondations et sinistres.



À Kolda, au quartier Gadapara, à Sikilo nord, à la Cité régionale ou à Saré Moussa barrage partout c’est la désolation, même si la pluie fait

le bonheur du monde rural et des paysans.



La situation est presque la même dans toute la région de Kolda en passant par Vélingara, Médina Yoro Foula.



D’après nos sources à Vélingara, certaines cases se seraient effondrées à cause des fortes précipitations, laissant la place à la tristesse et la détresse.



Nous y reviendrons…