KOLDA : Les partisans de Me Aïssata Tall Sall très remontés contre le parti socialiste.

À Kolda, les partisans de Me Aïssata Tall Sall sont très remontés contre le parti socialiste, suite à la sortie de Bocar Thiam porte-parole du PS qui a fermement rejeté l'idée émise par leur mentor concernant un regroupement des élections locales et législatives. Selon Me Thiam, c'est un débat prématuré et sa matérialisation serait une erreur de taille.



À en croire Moctar Diaw, le coordinateur départemental de "Oser l’avenir" « nous dénonçons formellement cette posture du Ps qui n’aide pas le président nouvellement réélu avec un taux satisfaisant. Elle n’a fait qu’émettre un vœu afin de cumuler les élections législatives et locales pour rationaliser les dépenses. Et ceci est une invite aux sénégalais à faire moins de politique et à travailler, car cinq ans ça passe vite... »



Il poursuit : « nous pensons que l’heure n’est pas à la démagogie politique mais plutôt au travail. Sa sortie ne l’épargne pas elle-même puisqu’elle est députée-maire. Nous sommes en colère contre cette sortie et nous la fustigeons avec la dernière énergie possible qui n’honore pas notre démocratie. Nous pensons que coupler les législatives et les locales serait plus bénéfique pour l’État et surtout pour le président », souligne-t-il.



Pour conclure, il avance : « nous lançons un appel à tous les partis ou mouvements de la grande coalition de BBY de condamner à l’unanimité cette sortie du Ps. Le parti socialiste doit savoir que la donne a changé car Me Aïssata Tall n’est plus la soumise de leur parti qu’on pouvait manipuler n’importe comment. Ces temps sont révolus, nous n’accepterons plus ça et celui qui s'y essaiera nous trouvera sur son chemin... »