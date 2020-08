KOLDA : Les nouvelles récoltes inondent le marché.

Les nouvelles récoltes inondent les marchés de la région depuis une semaine. Aucune des capitales départementales, y compris celle régionale n’est épargnée. Il s’agit du maïs et de l’arachide vendus dans tous les coins de la capitale du Fouladou. Cependant, l’arachide viendrait de la Guinée Conakry d’après notre investigation. Le maïs quant à lui est cultivé juste dans les villages avoisinants de Kolda.



Ramatoulaye D. est une actrice de ce petit commerce : « je vends du maïs et des arachides. Le maïs nous vient des villages à proximité de Kolda. Il est bel et bien cultivé ici et nous vendons du maïs de cette année. Le marché est inondé par ces nouvelles récoltes. Cependant, l’arachide nous vient de la Guinée Conakry via le marché hebdomadaire de Diaobé. Le tas de maïs coûte cinq cents f cfa de même que le kg d’arachide. Nous vendons au détail et en gros. Je tire mon épingle du jeu. Cette année, j’ai constaté que les récoltes sont arrivées très tôt et ceci est une aubaine pour les paysans et les commerçants », estime-t-elle.





Cette année les premières récoltes coïncident avec la période de soudure. Donc, il ne peut y avoir de famine éphémère dans le monde rural puisque les paysans peuvent avoir de l’argent en vendant leurs récoltes comme le maïs pour vivre. Mais également, les tiges vont servir d’aliment au bétail.





Un homme, la cinquantaine, interpellé avec sa charrette pleine de mais d’ajouter : « nous sommes satisfaits de la politique agricole de l’État. Nous avons eu de bonnes semences et de l’engrais à temps et voici les résultats. Depuis une semaine, j’ai gagné plus de cent mille francs. D’habitude à cette heure, nous sommes en pleine période de soudure, mais cette année tel n’est pas le cas. Cela fait plusieurs années

que je n’avais pas récolté à pareil moment. Je salue les efforts du ministre de l’agriculture et du président de la République pour le bien-être des paysans et des populations... »