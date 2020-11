KOLDA : Les maires (BBY) saluent la reconduction de Moussa Baldé comme ministre de l’agriculture et félicitent Macky Sall pour cette confiance renouvelée.

Les maires de BBY de la région de Kolda saluent la reconduction de Moussa Baldé comme ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Mais également, félicitent le Président Macky Sall pour la confiance renouvelée à Moussa Baldé de même que la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale. Ils l’ont fait savoir au cours d’une rencontre tenue ce mardi 03 novembre.



À en croire Mamadou Ibrahima Gano, maire de Médina Chérif, porte-parole du jour, « nous sommes prêts à travailler avec les nouvelles forces qui viennent de rejoindre la majorité présidentielle. Ainsi, nous renouvelons notre confiance à son Excellence le Président Macky Sall. À ce titre, nous marquons toute notre adhésion au Programme d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) afin de relancer notre économie dans ce contexte de crise économique et sanitaire due à la covid-19. »



Dans la foulée, il précise : « nous, Maires de BBY de la région de Kolda remercions aussi son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall pour la confiance renouvelée au Professeur Moussa Baldé au Poste de Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural dans ce nouveau gouvernement. Cette haute marque de considération et de satisfaction du Président République Macky Sall au président du Conseil départemental de Kolda est une source supplémentaire de motivation pour tous les élus de la Région... »