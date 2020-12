KOLDA : Les lionnes du mouvement « Kolda debout » portent la candidature d’Abdourahmane Baldé alias Doura à la mairie.

Les lionnes du mouvement « kolda debout » portent la candidature de leur mentor Abdourahmane Baldé alias Doura à la mairie de Kolda. Elles l’ont fait savoir au cours de leurs journées de distribution de kits aux enfants vulnérables appelées « un noël pour tous » ce week-end (19/20) décembre. En ce sens, elles estiment qu’il est important de rendre la joie à tous les enfants surtout les orphelins et ceux des daaras en cette période de fêtes de Noël. Ainsi, en faisant ce geste elles estiment marcher sur les bons pas de leur leader qui a toujours été le don de soi pour l’autre.



À cette occasion, elles ont offert des télévisions, des habits, des kits alimentaires, des jouets, du gel, des kits sanitaires entre autres.



Kadidiatou Diallo porte-parole des lionnes du mouvement « kolda debout » estiment qu’il est temps qu’Abdourahmane Baldé alias Doura se porte candidat pour la mairie de Kolda. Car ce dernier avec les activités de solidarité au profit de la communauté sans poste serait un candidat idéal pour les fouladounabé.



À en croire cette dernière, « nous lionnes de Doura, organisons les 19 et 20 décembre la remise de lots de cadeaux aux enfants démunis dans le cadre d’une opération dénommée « noël pour tout kolda ». Il s’agit d’une opération de solidarité initiée par les lionnes de Doura qui vise les enfants orphelins ou pensionnaires de daaras dans les moments difficiles. Nous sommes convaincues que si l’humanité s’inscrit dans le partage il y aura moins de malheur dans le monde. Notre mentor a eu à appuyer les communautés en matériel scolaires, kits alimentaires pour la lutte contre la covid-19, navetanes "daan corona", consultations gratuites, … »



Suffisant pour elle d’estimer en ces termes « nous lionnes voudrions porter la candidature d’Abdourahmane Baldé dit Doura aux prochaines échéances électorales à Kolda. Et les raisons qui nous poussent à porter sa candidature sont entre autres son amour pour Kolda, sa vision pour sortir la ville de la pénombre, élimination des grossesses et mariages précoces. Et pour convaincre l’opinion nous comptons investir les rues en portant la vision concrète de notre leader, en faisant du porte – porte s’il le faut. »



Les cartes pour les prochaines locales sont en train d’être battues et distribuées peu à peu entre partis politiques, mouvements, indépendants. Le jeu sera serré et certaines alliances commencent déjà à se nouer. Mais ce qui est sûr au-delà de ces jeux, le mouvement « kolda debout » est déterminé avec une masse de jeunes engagée à en découdre avec les autres sur le terrain…