KOLDA : Les jeunes exigent le départ du directeur de l'hôpital régional et la mise en service du scanner...

Les jeunes qui exigent le départ du Directeur Djibril Yansané et la mise en service du scanner, l'ont fait savoir lors de leur point de presse organisé ce lendemain de Tabaski, 11 juillet, après leur sit-in avorté par la police.



Le collectif de la jeunesse de Kolda avait pris la décision de tenir un rassemblement devant l'hôpital régional pour fustiger les mauvaises conditions de fonctionnement de l'établissement. Cette idée a été mûrie suite aux fortes inondations de l'hôpital régional qui ont causé des dégâts importants. Et ce matin, un important dispositif sécuritaire a été installé devant l'hôpital et l'hôtel où ils ont tenu leur point de presse.



Djibril Diédhiou porte leur parole : "on nous refuse de tenir un sit-in pour dénoncer les mauvaises conditions de l'hôpital afin d'améliorer la santé des populations. Du fait de ces mauvaises conditions, on réclame le départ du Directeur de l'hôpital. "Dans la foulée, il précise : "notre santé est hypothéquée à Kolda avec ce directeur. Par ailleurs, on réclame la mise en service du scanner..."



Tous les jeunes qui ont parlé ont mis l'accent sur la nécessité de réorganiser l'établissement. Selon Aliou Gérard Koïta (Frapp), il est impensable qu'on leur interdise un sit-in pour la bonne cause. À ce titre, il soutient que "nous allons introduire une demande de manifester pour améliorer les conditions sanitaires du Fouladou. Mais dans notre souci de bien faire, personne ne pourrait être un frein à ce combat noble pour les populations."



Il faut rappeler que l'hôpital régional est miné par des mouvements d'humeur des travailleurs qui réclament aussi le départ du Directeur.