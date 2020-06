KOLDA : Les élèves pressés de regagner les classes…

Interrogés à la suite du comité régional de développement (crd) tenu ce dimanche 21 juin sur la reprise du 25 juin prochain, les potaches sont pressés de regagner les classes. Les parents sont inscrits dans la même dynamique que les élèves.



Mouhamadou Faty Diao, parent d’élèves : « j’ai mon petit frère qui fait le cm2 et ma femme est candidate au bfem donc nous sommes pressés que les cours reprennent. Je pense que c’est une bonne chose que le ministre ait pris la décision de sauver l’année scolaire. Pour nous c’est un grand soulagement de voir nos enfants passer leurs examens. Mais tout ceci doit se faire dans le respect strict des mesures barrières pour arrêter la maladie », se félicite-t-il.



Mieux vaut un enfant à l’école que dans la rue. D’ailleurs, lors de la reprise avortée du 02 juin passé, les élèves étaient très déçus du report de la date. Beaucoup d’entre eux interrogés aujourd’hui, sont dans les dispositions sanitaires et très pressés de reprendre le chemin de l’école. Le seul verbe qui revient sur leurs lèves est « aller à l’école ».



Ibrahima D. élève en classe de terminale à l’image de ses camarades estime que cette nouvelle vient à son heure. « Nous sommes plus pressés de retrouver les classes que nos professeurs. Cette attente n’a que trop duré et je suis de ceux qui pensaient que l’État aurait dû prendre cette mesure depuis longtemps. Ma joie est tellement immense que je n’ai pas les mots pour l’exprimer. Nous devons affronter ce virus pour réussir nos entreprises en respectant les mesures barrières. Même s’il y a la pluie, nous allons la braver et aller à l’école ».