KOLDA : Les élèves du préscolaire et de l’élémentaire vont bénéficier de 300.000 tenues scolaires.

Les élèves du préscolaire et de l’élémentaire vont recevoir environ 300.000 tenues scolaires cette année. L’annonce a été faite par Samba Diakhaté, l'inspecteur d’académie de Kolda au cours de la réunion de partage et d’informations convoquée par le gouverneur de région. C'est donc un gros soulagement pour les parents qui vont faire des économies en ces temps de crise liée à la Covid-19. Mais également, cette initiative va contribuer à développer l’économie locale avec la confection de ces tenues par les artisans locaux.

Samba Diakhaté d’avancer : « aujourd’hui, on vient de prendre une mesure importante en dotant les élèves du préscolaire et de l’élémentaire de tenues scolaires. Pour ce faire, une réunion du comité technique régional a été convoqué par le gouverneur de région pour réunir tous les acteurs impliqués dans cette importante initiative afin d’échanger sur les mesures à prendre et lancer cette initiative. Ainsi, cette action va nous mener au niveau de l’académie à confectionner près de 300.000 tenues pour nos élèves. Cela permettra justement à nos élèves de travailler avec une meilleure équité entre eux... »

Il précise dans la foulée que « cela va aider les parents à acheter moins d’habits pour leurs enfants en faisant des économies vu le coût de la vie actuelle liée aussi à la covid-19. » C’est pourquoi cette initiative est une « opportunité de mettre à profit nos artisans locaux qui seront chargés de la confection de ces tenues. C’est une manne financière importante pour l’artisanat local. » Et c’est pourquoi, il estime que « c’est un projet symbolique avec une triple dimension pour travailler à une meilleure équité en soulageant les parents et en promouvant l’artisanat local. »