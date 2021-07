KOLDA : Les commerçants du marché Sikilo en brassards rouges manifestent contre leurs mauvaises conditions de travail.

Les commerçants du marché de Sikilo ont manifesté leur ras-le-bol ce vendredi matin 09 juillet 2021, pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils fustigent le manque d’éclairage, de système d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, de sécurité entre autres. Leurs doléances n’étant pas satisfaites jusqu’à présent, les commerçants ont décidé de passer à la vitesse supérieure en arborant des brassards rouges pour manifester leur mécontentement.

Pour Ibrahima Sy, responsable du marché Sikilo, « notre revendication date de longtemps. C’est pourquoi nous sommes en colère contre la mauvaise gestion du marché par la municipalité. Nous nous acquittons de tous nos devoirs comme la taxe municipale, la location des cantines. Malgré, l’acquittement de toutes nos obligations le marché ne ressemble pas à un marché, mais plutôt à un dépotoir d’ordures ou un cimetière. Il est en état de délabrement avancé. Et quand il pleut, l’eau suinte comme si nous étions dehors. Nous n’avons pas aussi de gardien, ni d’éclairage, ni de système d’évacuation des eaux usées. Nous nous inquiétons pour notre sécurité et celle de nos biens. »

Sur la même lancée, il soutient avec désolation : « nous avons rencontré les autorités municipales à maintes reprises pour trouver des solutions à ce problème, mais en vain. Et le paiement de la location coûte cher. A tout cela s’ajoute la rareté des clients, ce qui participe à la baisse de nos revenus due à la mauvaise gestion du marché par la mairie. »

Ce dernier de soutenir qu’il serait très opportun de ramener les commerçants occupants les voies publiques du marché central pour animer leur marché. C’est pourquoi, il conclut : « nous voudrions que le marché au poisson soit installé dans ce marché-ci pour animer encore l’économie. Mais tant que les choses ne rentreront pas dans l’ordre, nous allons continuer le combat… »