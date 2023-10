KOLDA : Les chefs de village de la région derrière le Pr Moussa Baldé valident la candidature du PM Amadou Ba...

Les chefs de village de la région de Kolda ont organisé une grande rencontre pour valider la candidature du PM Amadou Ba ce samedi 07 octobre. Ainsi, ces derniers regroupés derrière Moussa Baldé PCD, comptent donner la victoire à Amadou Ba en février 2024. Et sous la houlette du président Mondé Mballo, ils comptent matérialiser ceci par le parrainage et en votant massivement Bby à la prochaine présidentielle.

Pour El Hadj Mondé Mballo "nous soutenons la candidature d'Amadou Ba pour une large victoire en 2024. C'est pourquoi nous avons opté pour la continuité en restant derrière Moussa Baldé pour la victoire de Bby dans la région. Et les chefs de village vont accompagner le plan Sénégal émergent..."

Dans la foulée, Moussa Baldé a remercié les chefs de village pour leur engagement et mobilisation en vue de la victoire de Bby au Fouladou.

En ce sens, Moussa Baldé d'avancer : "nous remercions le président des chefs de village de Kolda, de Médina Yoro Foula et Vélingara, le président El Hadj Mondé Mballo et son équipe aussi. D'ailleurs, nous allons travailler ensemble pour développer notre région.

"Sans ambages, il précise : "je veux dire que cette rencontre fera date parce que je ne me rappelle pas qu'on ait pu réunir tous les chefs de village de la région en un seul endroit en tant que jeune politicien. Et nous l'avons fait grâce à El Hadj Mondé Mballo et son équipe. Nous sommes sur la voie de la paix, de l'émergence et du développement. Et cette voie est celle de la coalition BBY avec une victoire éclatante du PM Amadou Ba, le 25 février 2024... D'ailleurs, El Hadj Mondé Mballo et son équipe ont dit que ce sera notre victoire, donc on est confiant..."

Cette rencontre, selon Moussa Baldé toujours, est "un tournant important pour nous parce que vous avez demandé qu'on puisse donner des positions importantes aux fils du Fouladou. Et c'est un bon début que vous faites là. Et il faudra que vous le matérialisez sur le terrain en terme de parrainage et de vote. D'ailleurs, je pense que les enfants de notre Fouladou natal ont toutes les qualités et courage nécessaires pour occuper les postes au sein de l'administration sénégalaise..."